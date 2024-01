In der Silvesternacht (01.01.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, bei der ein 28-jähriger Mann durch ein Messer und den Einsatz von Pfefferspray verletzt wurde.

Lippe (ots) - Der Vorfall ereignete sich gegen 01:00 Uhr in der Straße Am Weidenbusch und in der Ziegelstraße. Im Verlauf des Streits, wurden auch drei weitere beteiligte Personen (50, 17 und 53 Jahre alt) verletzt. Der Hauptverdächtige, ein 21-jähriger Mann, soll nach ersten Erkenntnissen das Messer und das Pfefferspray eingesetzt haben. Er flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch später an seiner Wohnanschrift in Bad Salzuflen angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte 28-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.



