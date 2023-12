Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (12./13.12.2023) drangen unbekannte Täter in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße ein.

Lippe (ots) - Dort verschafften sie sich Zutritt zu mehreren verschiedenen Kellerabteilen und durchsuchten diese auf der Suche nach Diebesgut. Während aus einige Räumlichkeiten nichts entwendet wurde, ist aus einem Kellerabteil diverses Werkzeug im Wert von etwa 120 Euro gestohlen worden. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.



