Am frühen Sonntagmorgen (10.12.2023) gegen 2 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Kurierdienstes in der Straße "Im Wied" ein.

Lippe (ots) - Über eine Tür gelangten sie gewaltsam in die Halle und entwendeten aus dieser Pakete. Bei den Dieben soll es sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich um zwei männliche Personen handeln, die ca. 1,80 m groß sind, schwarz gekleidet waren und Handschuhe sowie eine Maske trugen. Hinweise zum Einbruch bzw. den Unbekannten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.



