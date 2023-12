Auf der Heidenoldendorfer Straße stieß am späten Mittwochnachmittag (13.12.2023) gegen 17.30 Uhr ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammen.

Lippe (ots) - Der 63-jährige Radfahrer aus Detmold war auf dem linken Geh- und Radweg in Richtung Bielefelder Straße unterwegs, als er vom Auto erfasst wurde. Eine 20-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem VW Golf vorwärts aus einer Grundstückseinfahrt und überquerte dabei den Geh- und Radweg. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer, so dass dieser gegen den Golf prallte, stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden des Unfalls wird auf rund 2000 Euro geschätzt.



