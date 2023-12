Ein 53-jähriger Autofahrer hielt verkehrswidrig am Montag (18.12.2023) gegen 11:50 Uhr mit seinem Ford Transit im Bereich der Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Detmold auf dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg.

Lippe (ots) - Ein 70-jähriger Pedelecfahrer befuhr den Geh- und Radweg in vorgeschriebener Fahrtrichtung Detmold. Der 46-jährige Beifahrer aus Blomberg öffnete die Beifahrertür des Pkws und übersah den 70-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit der Beifahrertür verhindern, aber infolgedessen. Der 70-Jährige wurde durch den Sturz nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.



