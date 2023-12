Am Freitag (01.12.2023) gab es einen Polizeieinsatz in der Straße Unternienhagen.

Lippe (ots) - Nach einer, nach ersten Erkenntnissen, erheblichen Gefahrensituation wurde gegen 14.30 Uhr ein 32-jähriger Mann vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Mann soll laut Zeugenaussagen dabei eine Waffe bei sich geführt haben, die zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Im Anschluss stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte erlaubnisfreie Softair-Waffe gehandelt hat. Die Waffe wurde vorerst sichergestellt. Der Lagenser wurde noch am selben Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



