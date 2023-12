Am Sonntag (24.12.2023) zwischen 11 Uhr und 16 Uhr wurden in der Detmolder Fußgängerzone (Lange Straße) in Höhe der Drogerie Müller zwei hochwertige verschlossene E-Bikes entwendet.

Lippe (ots) - Die entwendeten Fahrräder können wie folgt beschrieben werden:



- E-Bike, Hersteller: Scott, Modell: E Aspect 910, Typ:

Herrenmodell, Farbe: blau

- E-Bike, Hersteller: Stevens, Modell: E-8X Tour Lady, Typ:

Damenmodell, Farbe: blau



Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib der E-Bikes sagen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.



Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell