Das Amtsgericht Detmold hat erneut Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs des Handeltreibens mit Kokain und anderen Betäubungsmitteln gegen einen 26-jährigen Mann erlassen.

Lippe (ots) - Am Dienstag (12.12.2023) wurde er in der Parkanlage am Lustgarten festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Erst im Mai 2023 wurde der Drogendealer albanischer Herkunft ohne festen Wohnsitz rechtskräftig wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nun wurde ein neues Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, da im Rahmen der Festnahme wiederum zahlreiche Verkaufseinheiten Kokain sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an.



