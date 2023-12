An der Kreuzung Bielefelder Straße/Hermannstraße ereignete sich am Montagmorgen (04.12.2023) gegen 6 Uhr ein Auffahrunfall.

Lippe (ots) - Ein 74-Jähriger war mit seinem Mazda auf der Bielefelder Straße in Richtung Heidenoldendorf unterwegs. Beim Bremsen geriet der Detmolder offenbar durch die zum Teil schneebedeckte Fahrbahn ins Rutschen, so dass er auf den Audi eines 47-Jährigen aus Bevern auffuhr, der zu diesem Zeitpunkt vor einer roten Ampel stand. Durch den Aufprall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde nicht benötigt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro; beide blieben fahrbereit.



