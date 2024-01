Zwei unbekannte Täter versuchten am Freitagvormittag (29.12.2023) gegen 10:15 Uhr, Ware aus einem Snackautomaten in der Krummen Straße zu stehlen, indem sie versuchten, mit den Händen in den Automaten zu greifen.

Lippe (ots) - Nachdem dies fehlschlug, traten sie gegen den Automaten und verursachten Risse in der Scheibe. Die Täter entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 20-22 Jahre alt, schlank, Bart, schwarzer Jogginganzug, schwarze Cap, weiße Nike Schuhe

Täter 2: ca. 20-22 Jahre alt, schlank

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.



