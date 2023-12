An der Kreuzung Paulinenstraße/Bismarckstraße kam es am späten Mittwochnachmittag (13.12.2023) beim Abbiegen eines Autos zu einem Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem Opel Meriva aus Richtung Lemgoer Straße auf der Paulinenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen 58-Jährigen aus Detmold, der mit seinem Motorrad aus Richtung Bielefelder Straße kommend auf der Paulinenstraße unterweg war. Der Opel und das Motorrad stießen zusammen, so dass der Detmolder zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Klinikum. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro.



