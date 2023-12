(KF)Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, hörte ein aufmerksamer Zeuge Geräusche aus den Innenräumen eines Verbrauchermarktes an der Lemgoer Straße.

Lippe (ots) - Als zeitnah mehrere Streifenwagen an dem Objekt in Dörentrup eintrafen stellte sich heraus, dass unbekannte Täter dort eingebrochen waren. Die Täter hatten die Haupteingangstür geöffnet und in den Verkaufsräumen mehrere Behältnisse durchsucht. Entwendet wurden größere Mengen Zigaretten und Tabak sowie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass zur oben genannten Tatzeit mindestens drei Personen in den Markt eingedrungen sind und diese anschließend mit einem dunklen PKW, wahrscheinlich VW Passat, in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief bisher negativ. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Flucht der Täter machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.



