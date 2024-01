(RB) Am 31.12.2023 kam es in Bösingfeld in der Straße Fahrenplatz gegen 23:55 Uhr zu dem Brand von 2 Pkw, die dort abgeparkt standen.

Lippe (ots) - Zur Tatzeit wurden Zeugen durch einen lauten Knall auf den Brand von 2 Pkw aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr und Polizei. Während ein Mercedes Benz in Vollbrand stand und letztlich komplett ausbrannte, konnte ein BMW noch mit leichten Beschädigungen aus dem Gefahrenbereich gefahren werden.

Da es nicht ausgeschlossen ist, dass die Brände durch Feuerwerk ausgelöst worden sind, erbittet die Kriminalpolizei Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder vom Brandort wegfahrenden Fahrzeugen unter Tel. 05231/609-0.



