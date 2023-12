Auf der Sternberger Straße kam es am Dienstagnachmittag (12.12.2023) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Lippe (ots) - Ein 60-jähriger Mann aus Dörentrup fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Seat Leon in Richtung Lemgo, als er in Höhe der Einmündung "Im Langen Kamp" nach links von der Fahrbahn abkam, weil er nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen sei. Das Auto prallte gegen eine Leitplanke, die stark beschädigt wurde. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



