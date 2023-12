Auf der Leopoldstaler Straße ereignete sich am Freitagmorgen (08.12.2023) in Höhe der Einmündung "Neuer Teich" ein Alleinunfall.

Lippe (ots) - Ein 29-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Sandebeck, als er nach ersten Erkenntnissen am Ende einer Rechtskurve aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehr übernahm Löscharbeiten am qualmenden Polo und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zu Beginn der Unfallaufnahme blieb die Leopoldstaler Straße vorübergehend voll gesperrt.



