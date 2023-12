Am späten Mittwochabend (13.12.2023) gegen 22.20 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Lemgoer Straße ein.

Lippe (ots) - Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Markt und klauten daraus eine große Anzahl Zigarettenschachteln. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Bei den Tätern soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Männer handeln. Sie flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto in Richtung Langenholzhausen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl.



