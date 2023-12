Am Samstagnachmittag (16.12.2023) gegen 17:10 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge aus Lage in einem Schnellimbiss in der Stauffenbergstraße von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und körperlich angegriffen, nachdem er sich weigerte Geld herauszugeben.

Lippe (ots) - Die Gruppe, bestehend aus Lagensern im Alter von 13-15 Jahren, wurde in Tatortnähe gestellt und deren Personalien festgestellt. Gegen alle vier Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



