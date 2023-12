Donnerstagnacht (30.11.2023) um 00:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen einen 27-Jährigen, der auf der Blomberger Straße mit einem Fahrrad ohne Licht unterwegs war.

Lippe (ots) - Während der Kontrolle gab der Mann an, dass er das Fahrrad der Marke Pegasus in Rot/Weiß am Lemgoer Bahnhof entwendet habe. Die Beamtinnen stellten das Rad sicher. Das Kriminalkommissariat 2 bittet die Besitzerin oder den Besitzer des Fahrrads, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.



