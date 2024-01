In der Zeit von Donnerstagmittag bis Dienstagmorgen (28.12.2023 - 02.01.2024) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Elektrowerkstatt eines Unternehmens in der Straße Westring ein.

Lippe (ots) - Es ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.



