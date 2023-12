Am Freitag (01.12.2023) wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in der Waldstraße gemeldet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5663288).

Lippe (ots) - Im Rahmen der Nahbereichsfahndung kontrollierten Polizeibeamte aus Bad Salzuflen am späten Nachmittag ein Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen, das Zeugen schon in den Tagen vor dem Einbruchsversuch in Tatortnähe aufgefallen war. Darin wurden drei Männer festgestellt, die unter dringendem Tatverdacht stehen, den Einbruchsversuch begangen zu haben. Sie wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für einen 35-Jährigen und einen 24-Jährigen mit albanischer Staatsbürgerschaft, gegen die ein Einreiseverbot für das Schengengebiet besteht, anordnete. Ein 35-Jähriger aus Bielefeld wurde unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt.



Die Ermittlungen dauern an.



