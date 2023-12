Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag (08.

Lippe (ots) - - 09.12.2023) wurden aus einer Wohnung in der Marktstraße zwei Geldbörsen sowie eine Mappe mit Kontoauszügen gestohlen. Augenscheinlich betraten der oder die Täter in dem Zeitraum das Geschäft im Erdgeschoss des Hauses und gelangten von dort über eine unverschlossene Tür in die oberen Etagen, aus denen die Gegenstände gestohlen wurden. Vermutlich flüchteten der oder die Unbekannten über ein Fenster im Obergeschoss aus dem Haus in Richtung Klingenberg. Unter der Telefonnummer 05231 6090 nimmt das Kriminalkommissariat 5 Hinweise zum Diebstahl entgegen.



