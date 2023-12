Am Freitagnachmittag (15.12.2023) wurde die Polizei gegen 17:05 Uhr von einem Zeugen über zwei Personen informiert, die sich unberechtigt in einem Haus in der Neue Torstraße aufhielten.

Lippe (ots) - Die mutmaßlichen Täter, eine 26-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, wurden anschließend aufgrund der Personenbeschreibung in der Nähe angetroffen und die Personalien festgestellt. An dem Haus konnten offensichtliche Einbruchsspuren festgestellt werden. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Gegen die beiden alkoholisierten Schwalenberger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Yannick Thelaner

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell