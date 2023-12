Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Pfefferspray bei Auseinandersetzung benutzt, Villmar, Zum Galgenberg, Mittwoch, 13.12.2023, 14:00 Uhr (wie) An einer Schutzhütte bei Villmar ist es am Mittwochnachmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der Pfefferspray eingesetzt wurde.

Limburg (ots) - Ein 65-Jähriger war mit seinem Hund im Bereich der Schutzhütte am Parkplatz "Zum Galgenberg" spazieren. Hierbei traf er auf einen 67-Jährigen, der sich mit anderen zusammen an der Hütte aufhielt. Offenbar kam es zu einer Auseinandersetzung wegen des nicht angeleinten Hundes, in deren Verlauf der 67-Jährige zugeschlagen und der 65-Jährige Pfefferspray eingesetzt haben soll. Hierbei wurden beide Männer verletzt und benötigten ärztliche Hilfe. Weitere Umstehende wurden von dem Pfefferspray ebenfalls getroffen. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und ermittelt. Hinweise und Zeugenaussagen werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.



2. Auto aufgebrochen,



Weilburg, Ahäuser Weg,

Mittwoch, 13.12.2023, 14:00 Uhr bis 19:50 Uhr



(wie) Am Mittwochnachmittag ist ein Weilburg ein Pkw aufgebrochen und eine Sonnenbrille daraus entwendet worden. Ein 36-Jähriger hatte einen schwarzen Mercedes im Ahäuser Weg auf dem Parkplatz an der Fußgängerbrücke abgestellt. Als er am Abend wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren fehlte eine Sonnenbrille. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf knapp 200 EUR. Hinweise erbittet die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.



3. Auto beschädigt,



Bad Camberg, Jahnstraße,

Dienstag, 12.12.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 09:00 Uhr



(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte ein Auto in Bad Camberg beschädigt. Ein 45-Jähriger aus dem Emsland hatte am Dienstagabend einen weißes Mercedes an dem ausgewiesenen Wohnmobilstellplatz in der Jahnstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Abstellplatz zurückkam, fanden sich frische Beschädigungen an dem Pkw. Offenbar hatten Unbekannte in der Nacht die Frontscheibe beschädigt und die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.



4. Betrunkener dringt in Haus ein,



Limburg-Offheim, Untergasse,

Mittwoch, 13.12.2023, 19:30 Uhr



(wie) Am Mittwochabend ist ein stark betrunkener Mann in ein Haus in Offheim eingedrungen und hat dort die Heizung beschädigt. Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Untergasse verständigten gegen 19:30 Uhr die Polizei, da ein 44-Jähriger unbefugt in das Gebäude eingedrungen war und sich in den Keller begeben hatte. Dort beschädigte der Mann die Heizung, indem er die Isolierung abriss und einen Elektronikkasten öffnete. Bevor die Heizung in ihrer Funktion geschädigt werden konnte, brachten Anwohner den Mann nach draußen. Dort wurde er an die Streife übergeben. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Beamten brachten den mit fast drei Promille erheblich betrunkenen Mann in eine Notunterkunft und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.



5. Quad nach Unfallflucht sichergestellt,

Runkel-Dehrn, Burgfriedenstraße,

Dienstag, 12.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 13.12.2023, 08:45 Uhr



(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter auf einem Quad mit gefälschten Kennzeichen durch Dehrn gefahren und hat einen Unfall verursacht. Ein Mitarbeiter der Stadt Runkel rief am Mittwoch die Polizei, da in der Burgfriedenstraße ein Quad stand, dass offenbar zwei Poller beschädigt hatte. Eine Streife sah sich die Unfallstelle an und überprüfte das Quad. An dem Gefährt waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Offenbar hatte ein Unbekannter das Quad in der Nacht mit den Kennzeichen versehen und war somit nicht zugelassen und ungesichert durch Dehrn gefahren. In der Burgfriedenstraße kam es schließlich zu einer Kollision mit zwei Pollern, wonach der unbekannte Fahrer die Flucht ergriff. Die Beamten stellten das Quad sicher und leiteten diverse Strafverfahren ein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140 - 0 in Verbindung zu setzen. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das rot-graue Quad fahren sehen oder kann Angaben zu dem Fahrer machen?



6. Bei Unfall verletzt,



Hünfelden, Landesstraße 3448,

Mittwoch, 13.12.2023, 22:00 Uhr



(wie) Am späten Mittwochabend ist bei einem Unfall auf der L 3448 bei Hünfelden ein Mann verletzt worden. Ein 26-Jähriger befuhr mit einem weißen Mercedes Sprinter die L 3448 von Lindenholzhausen kommend in Richtung Hünfelden, um dort auf die B 417 einzubiegen. Aufgrund des starken Nebels geriet er hierbei kurz vor dem Kreuzungsbereich in den Gegenverkehr und kollidierte dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Audi, dessen 52-jähriger Fahrer gerade von der B 417 abgebogen war. Der Audifahrer versuchte noch auszuweichen und touchierte dabei die Außenschutzplanke. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige leicht verletzt, benötigte jedoch keine direkte medizinische Hilfe an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 5.000 EUR.



7. Präventionshinweis der Polizei - Arbeiten angeboten und zu hohe Preise verlangt



Da es auch im Landkreis Limburg-Weilburg in den letzten Wochen wieder zu Fällen von Wucher bei Haustürgeschäften zu Handwerkerleistungen gekommen ist, rät die Polizei:



Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die aber nur sofort und gegen direkte Barzahlung geleistet werden können, führt selten Gutes im Schilde.

Im Zweifel verständigen Sie die Polizei, insbesondere, wenn Sie zur direkten Begleichung einer viel zu hohen Rechnung an der Tür genötigt werden!