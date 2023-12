1. Gefährliche Körperverletzung in Limburg Limburg, Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsplatz, Samstag 16.12.2023, gegen 01:35 Uhr In der Nacht zum Samstag kam es in der Limburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen beteiligt waren und ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde.

Limburg (ots) - Gegen 01:35 Uhr sei der 17-jährige Geschädigte und eine Gruppe 18-jähriger im Bereich der Bahnhofstraße zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, bei der sich beide Parteien gegenseitig beleidigten. Letztlich soll der Geschädigte dann in Richtung des Bahnhofsplatzes gegangen sein, wo er von der Gruppe gestellt wurde. Diese habe dann auf den Jugendlichen eingeschlagen, wobei sich auch der 17-Jährige zur Wehr gesetzt haben soll. Erst nach dem Einschreiten eines Zeugen ließen die Personen von dem Geschädigten ab und flüchteten zunächst. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei angetroffen werden. Gegen sämtliche Beteiligte wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie erhielten einen Platzverweis. Der leichtverletzte 17-Jährige wurde vor Ort medizinisch behandelt.