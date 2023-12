Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Betrüger erfolgreich, Elz, Sonntag, 10.12.2023 (wie) Betrüger haben am Sonntag einen Mann in Elz zu einer Überweisung schwindeln können.

Limburg (ots) - Der 58-Jährige wurde per SMS kontaktiert, in der seine angebliche Tochter ihm eine neue Telefonnummer mitteilen wollte. Im weiteren Verlauf erschwindelten sich die Betrüger das Vertrauen des Mannes und brachte ihn dazu, eine Überweisung von über 1.000 EUR an eine unbekannte IBAN zu tätigen. Im guten Glauben, der eigenen Tochter zu helfen, überwies der Mann den Betrag. Als die Täter eine zweite Überweisung an eine weitere IBAN forderten, wurde der Mann stutzig und verständigte die Polizei.



Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab.

Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden. Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.



2. Mit Baseballschlägern Scheibe eingeschlagen,

Limburg, Bodelschwinghstraße,

Mittwoch, 13.12.2023, 04:20 Uhr



(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben drei Unbekannte eine Scheibe eines Kiosks in Limburg mit Baseballschlägern eingeschlagen. Gegen 04:20 Uhr näherten sich die drei männlichen Täter dem Kiosk im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bodelschwighstraße. Zwei hatten dabei Baseballschläger, einer eine Axt in der Hand. Mit den Gegenständen schlugen sie mehrfach auf eine Schaufensterscheibe ein, bis diese zu Bruch ging. Durch den Lärm wurden Nachbarn aufgeschreckt, die aus dem Fenster beobachten konnten, wie die Täter davonliefen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten nicht in den Innenraum, entwendet wurde offenbar nichts.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.



3. Auto aufgebrochen,



Weilburg-Waldhausen, Westerwaldstraße,

Mittwoch, 13.12.2023, 00:00 Uhr bis 06:20 Uhr



(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Waldhausen ein Auto aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Ein 62-Jähriger hatte gegen Mitternacht einen schwarzen BMW in der Westerwaldstraße geparkt. Als er gegen 06:20 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eingeworfen hatten. Aus dem Innenraum hatten die Täter eine Golftasche mit Inhalt sowie ein I-Pad mit Zubehör entwendet. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 5.500 EUR.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.



4. Asbestplatten an Grillplatz entsorgt,

Dornburg-Frickhofen, Grillhütte,

Samstag, 02.12.2023 bis Samstag, 09.12.2023



(wie) In der letzten Woche haben Unbekannte Asbestplatten an einem Grillplatz bei Frickhofen entsorgt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes informierten am Dienstag die Polizei, da auf dem Parkplatz an der Frickhofener Grillhütte mehrere Big Bags mit Asbestplatten gefunden worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte in der vergangenen Woche das Schloss der Schranke zu dem Parkplatz aufgebrochen. Mit einem Fahrzeug fuhren sie dann auf den Parkplatz und warfen dort die großen Taschen mit dem gefährlichen Abfall auf den Boden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140 - 0 in Verbindung zu setzen. Wer hat in der letzten Woche einen Transport von Asbestplatten mitbekommen?



5. Kontrollen bringen einige Verstöße zu Tage,

Limburg und Weilburg,

Dienstag, 12.12.2023 bis Mittwoch, 13.12.2023



(wie) Bei Kontrollen in Limburg und Weilburg hat die Polizei von Dienstag auf Mittwoch mehrere Verstöße gegen diverse Gesetze festgestellt. Zunächst kontrollierten mehrere Streifen am Dienstag in Limburg Fahrzeuge und deren Fahrer in der Innenstadt. Von den insgesamt 23 kontrollierten Personen standen zwei unter Drogen und zwei unter Alkoholeinfluss und hätten daher kein Auto fahren dürfen. Sie wurden somit festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Entsprechende Verfahren leiteten die Beamten ein.

Später kontrollierte die Polizei in Weilburg bis in den Mittwoch hinein drei Spielotheken in Hinblick auf die Einhaltung der Jugendschutzgesetze. In zwei Lokalitäten entdeckten die Beamten jeweils eine minderjährige Person, die sich dort nicht hätte aufhalten dürfen. Die Jugendlichen wurden der Örtlichkeiten verwiesen und Anzeigen gegen die Betreiber gefertigt.



6. Fußgänger angefahren und leicht verletzt,

Limburg, Diezer Straße,

Dienstag, 12.12.2023, 16:30 Uhr



(mv) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Diezer Straße in Höhe der Kreuzung Werner-Senger-Straße in Limburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Waldbrunner beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem VW auf der Diezer Straße und übersah an dem Fußgängerüberweg den Geschädigten und fuhr den Mann an. Dieser stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Am PKW des Verursachers entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 500 Euro.