Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbruch in Handy-Shop, Limburg, Hospitalstraße, Donnerstag, 21.12.2023, 00:25 Uhr (wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Limburger Innenstadt in einen Telefonladen eingebrochen worden.

Limburg (ots) - Ein 38-Jähriger bemerkte am Mittwochmorgen den Einbruch in das Geschäft in der Hospitalstraße und verständigte die Polizei. Über die Videoüberwachung konnte bei der Tatortaufnahme nachvollzogen werden, dass drei Unbekannte gegen 00:25 Uhr an dem Telefonladen gegenüber der Stadthalle auftauchten und die gläserne Eingangstür einschlugen. Im Inneren öffneten die Einbrecher dann gewaltsam eine Vitrine und entwendeten die Mobiltelefone daraus. Die Beute verstauten die Männer in einem mitgebrachten roten Rucksack. Kurz darauf verschwanden die dunkel gekleideten und vermummten Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.



2. Falsche Bankmitarbeiter betrügen,



Limburg,

Montag, 11.12.2023 bis Mittwoch, 20.12.2023



(wie) Betrüger haben in den letzten Wochen als falsche Bankmitarbeiter getarnt eine Limburgerin um ihr Erspartes gebracht. Ein Unbekannter kontaktierte zuerst am 11.12.2023 eine 83-Jährige und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Nachdem er sich das Vertrauen der Seniorin erschlichen hatte, gaukelte er ihr vor, dass es falsche Abbuchungen von ihrem Konto gegeben habe. Um diese zu korrigieren, ließ der Betrüger sich die Kontodaten mit den dazugehörigen PINs und TANs durchgeben. Diese nutzte der Unbekannte dann, um mehrere Zehntausend Euro vom Konto abzubuchen. Bis der Schwindel am letzten Mittwoch schließlich aufflog, war das Geld bereits verschwunden.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen oder SMS sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.



3. Mann randaliert und schlägt nach Polizisten,

Bad Camberg-Erbach, Am Walberstück,

Donnerstag, 21.12.2023, 19:40 Uhr



(wie) In Erbach hat ein psychisch auffälliger Mann am Donnerstagabend randaliert und Polizisten angegriffen. Der 32-Jährige war durch sein Verhalten in der Straße "Am Walberstück" aufgefallen, weshalb die Besatzung eines Rettungswagens nach ihm sehen wollte. Hierbei kam es zu Problemen mit dem Mann und eine Polizeistreife eilte ebenfalls nach Erbach. Ein Gespräch mit dem 32-Jährigen war nicht möglich, er befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Als er plötzlich einen Rettungssanitäter angriff, kam es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Hierbei schlug der Mann nach den Beamten und beschädigte eine Jacke. Da er nach der Festnahme weiter randalierte, musste er auf der Trage im Rettungswagen fixiert werden. So konnte er schließlich einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht werden.



4. Erst Frau geschlagen dann Polizei angegriffen,

Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße,

Donnerstag, 21.12.2023, 20:25 Uhr



(wie) Am Donnerstagabend musste die Polizei einen Betrunkenen festnehmen, der zuerst eine Frau geschlagen und dann Beamte angegriffen hatte. Eine Streife wurde gegen 20:25 Uhr in die Oberdorfstraße gerufen, da dort ein 50-Jähriger eine Frau in einer Wohnung geschlagen und beleidigt hatte. Nach der Sachverhaltsaufnahme verwiesen die Beamten den stark betrunkenen Mann der Wohnung. Nachdem er der Verfügung nicht nachkam, wurde er von der Polizei vor das Haus geführt. Trotzdem wollte er wieder in die Wohnung gelangen und musste schließlich festgenommen werden. Während der Fahrt zur Polizeidienststelle wurde der 50-Jährige noch aggressiver, beleidigte die Beamten fortwährend und versuchte sie mit Kopfstößen und Beißen zu verletzen. Weiter verdrehte er einem Beamten die Hand und trat ihm gegen das Schienbein. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht. Entsprechende Strafverfahren leiteten die Beamten ein.



5. Reifen zerstochen,



Bad Camberg-Würges, Walsdorfer Weg,

Mittwoch, 20.12.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 07:30 Uhr



(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Reifen an zwei Fahrzeugen in Würges zerstochen. Im Schutze der Dunkelheit näherte sich ein Unbekannter im Walsdorfer Weg zwei Pritschenwagen und zerstach mit einem spitzen Gegenstand insgesamt sechs Reifen. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.



6. Betrunkenen zweimal nach Unfällen erwischt,

Limburg, Westerwaldstraße / St.-Rochus-Straße,

Dienstag, 19.12.2023, 15:10 Uhr bis 23:50 Uhr



(wie) Am Dienstag ist in Limburg ein betrunkener Mann zweimal nach Verkehrsunfällen von der Polizei festgenommen worden. Der 31-Jährige war gegen 15:10 Uhr mit einem orangenen Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz in der Westerwaldstraße unterwegs und fuhr dort gegen das Heck eines wartenden Skoda, der von einer 66-Jährigen gesteuert wurde. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 31-Jährigen eine Wert von über 2,4 Promille, weshalb die Polizei den Mann festnahm und einen Arzt eine Blutprobe entnehmen ließ. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Sachschaden wurde bei diesem Unfall auf 13.000 EUR geschätzt.

Kurz darauf organisierte sich der 31- Jährige einen VW Transporter und fuhr wieder betrunken mit diesem durch Limburg. An der Kreuzung St.-Rochus-Straße/ Lindenstraße kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen Pflanzenkübel, eine Mauer und einen Zaun. Anschließend ließ er den Transporter stehen und floh leicht verletzt zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen konnten den Mann der Polizei beschreiben. Hier war ein Schaden in Höhe von circa 43.000 EUR entstanden. Bei weiteren Ermittlungen konnte der 31-Jährige wieder als Fahrer des verunfallten Transporters identifiziert werden. Diesen hatte er bei seinem Arbeitgeber unbefugt an sich genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft holte die Polizei den 31-Jährigen schließlich aus seiner Wohnung, in der auch noch Betäubungsmittel gefunden wurden. Es folgte die weitere Festnahme und eine erneute Blutentnahme. Ein weiterer Zugriff auf Fahrzeuge wird nun vom Arbeitgeber verhindert. Entsprechende Strafverfahren wurden von der Polizei eingeleitet.



Während der Fahndung nach dem 31-Jährigen kontrollierte eine Streife in Limburg einen 21-Jährigen, der ebenfalls ohne Führerschein Auto fuhr. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



7. Aktueller Blitzerreport



Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:



- Donnerstag, 28.12.2023: Limburg, B 49, Ahlbacher Spange



Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.