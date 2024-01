1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Limburg (ots) - Limburg, Josef-Mehlhaus-Straße,

Samstag, 30.12.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 17:00 Uhr



(he)Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend der vergangenen Woche kam es in Limburg in der Josef-Mehlhaus-Straße zu einem Einbruch in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung, bei der ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand.

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr stiegen die oder der Täter zunächst auf den Balkon der betroffenen Wohnung und öffneten schließlich gewaltsam ein Fenster. So gelangten sie in das Wohnungsinnere, welches nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Mit aufgefundenem Bargeld und Schmuck gelang den Einbrechern dann unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.



2. Einbrecher ohne Diebesgut geflüchtet,

Limburg, Blumenrod, Fontanestraße,

Samstag, 30.12.2023, 15:45 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 18:00 Uhr



(he)Am Samstag, den 30.12.2023 stiegen unbekannte Täter in Limburg in der Fontanestraße in eine Erdgeschosswohung ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ohne welches aufgefunden zu haben, flüchtete die Straftäter anschließend unerkannt vom Tatort. Zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnungsinnere.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.



3. Einbruch in Kindergarten,



Limburg, Olympiastraße,

Samstag, 23.12.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 07:00 Uhr



(he)Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2023 und heute Morgen, 07:00 Uhr, kam es in Limburg in der Olympiastraße zu einem Einbruch in den Lagerraum eines Kindergartens, bei dem ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro entstand.

Der oder die Täter verschaffte sich gewaltsam zu dem von außen zugänglichen Lagerraum Zutritt und entwendeten aus diesem mehrere Kästen Mineralwasser. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweise liegen bis dato nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431)9140-0 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.



4. Versuchter Einbruch in Fotostudio,



Limburg, Eschhofen, Bahnhofstraße,

Freitag, 29.12.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 09:35 Uhr



(he)Zwischen vergangenen Freitag und heute, 09:35 Uhr versuchten Einbrecher in Eschhofen gewaltsam in ein Fotostudio einzudringen. Dies misslang, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der oder die Täter versuchten bei dem in der Bahnhofstraße gelegenen Studio die Eingangstür zu öffnen. Diese hielt jedoch stand und so flüchteten der oder die Täter, ohne die Geschäftsräume betreten zu haben.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise zu der Tat.



5. Pkw-Einbruch in Limburg,



Limburg, Cahenslystraße,

Montag, 01.01.2024, 02:35 Uhr bis 09:45 Uhr



(he)Am frühen Neujahrsmorgen brachen unbekannte Täter in Limburg in einen Pkw der Marke Kia ein und verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Der graue Wagen stand zwischen 02:35 Uhr und 09:45 Uhr in der Cahenslystraße. Unbekannte Täter zerstörten auf der rechten Fahrzeugseite zwei Scheiben der dortigen Türen.

Der Innenraum wurde durchwühlt, den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.



6. Hauswand mit Farbe beschmiert,



Hünfelden, Mensfelden, Unterstraße,

Freitag, 29.12.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 08:40 Uhr



(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten Unbekannte in der Unterstraße in Hünfelden, Mensfelden eine Hauswand mit schwarzer Farbe. Mutmaßlich wurde im Vorbeigehen die Hauswand auf der gesamten Länge besprüht. Täterhinweise liegen nicht vor. Eine Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise zu der Tat.



7. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen,

Niedershausen, L 3044

Montag, 01.01.2024, 06:50 Uhr



(he)Gestern Morgen kam ein Mercedes-Fahrer auf der L 3044 kurz vor Niedershausen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei seinen Pkw erheblich. Er selbst blieb unverletzt.

Gegen 06:50 Uhr war der 20-Jährige aus Richtung Löhnberg kommend in Richtung Niedershausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Niedershausen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst rechtsseitig mit der Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen, fuhr quer über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort schlussendlich mit einem Schild.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro.