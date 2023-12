Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Löhnberg, Vogelsang, Mittwoch, 06.12.2023, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr (wie) In Löhnberg ist am Nikolaustag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden.

Limburg (ots) - Unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Vogelsang". Auf der Rückseite des Gebäudes wurde anschließend eine Terrassentür aufgehebelt, wodurch die Einbrecher in das Innere der Wohnung gelangten. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, verließen sie die Wohnung über das Treppenhaus und begaben sich ein Stockwerk höher, um dort mit massiver Gewalt die Wohnungstür aufzubrechen. Diesen Lärm hörten gegen 18:30 Uhr auch Nachbarn, wie der Polizei später berichtet wurde. Auch die zweite Wohnung durchwühlten die Einbrecher, bevor sie das Gebäude unentdeckt wieder verließen. Was entwendet wurde ist bisher noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.



2. Kellerräume aufgebrochen,



Limburg, Westerwaldstraße,

bis Donnerstag, 07.12.2023, 05:00 Uhr



(wie) Bisher unbekannte Täter haben in Limburg mehrere Kellerräume aufgebrochen. Die Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen in die Westerwaldstraße gerufen, da es dort zu einem Einbruch im Keller gekommen wäre. Die Beamten betraten das Mehrfamilienhaus, konnten aber weder Täter noch Anrufer antreffen. Frische Aufbruchspuren waren an einer Tür zum Innenhof zu erkennen. Im Keller entdeckten die Beamten vier aufgebrochene Kellerabteile, wobei noch Wertgegenstände in den Räumen zu sehen waren. Im Keller des Nebenhauses entdeckten die Polizisten ebenfalls aufgebrochene Kellerabteile, wobei auch dort noch Wertgegenstände zurückgelassen worden waren. Es bedarf weiterer Ermittlungen der Limburger Ermittlungsgruppe, um festzustellen, was genau entwendet worden ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.



3. In Kleintransporter eingedrungen,



Limburg, Westerwaldstraße,

Mittwoch, 06.12.2023, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 02:00 Uhr



(wie) In Limburg haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Kleintransporter aufgebrochen und Werkzeug daraus entwendet. Im Schutze der Dunkelheit hatten sich die Täter einem in der Westerwaldstraße geparkten weißen Ford Transit genähert und dessen Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeugkoffer mit Baumaschinen entwendet. Auf der anschließenden Flucht ließen die Unbekannten die Koffer zurück und entfernten sich mit den Maschinen, den Akkus und dem Ladegerät.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.



4. Likör-Diebe unterwegs,



Limburg, Bahnhofstraße, Weihnachtsmarkt

Montag, 06.12.2023, 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr



(ro)Am Montagabend haben Diebe auf dem Limburger Weihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße zugeschlagen. Zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr wurden durch unbekannte Täter insgesamt drei Likörflaschen im Wert von rund 80 Euro vom Verkaufstresen eines Weihnachtsmarktstandes entwendet. Einer der Diebe wird als schlank mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll etwa 1,70 m groß sein und kurze dunkle Haare haben. Er habe eine dunkle Jacke getragen und gut deutsch gesprochen.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 entgegen.