Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbruch in Wohnhaus, Löhnberg-Niedershausen, Gartenweg, Freitag, 01.12.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 07:10 Uhr (wie) Am Wochenende sind Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus in Niedershausen eingedrungen und haben Wertgegenstände daraus entwendet.

Limburg (ots) - Die Unbekannten begaben sich nach ersten Ermittlungen zum rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses im Gartenweg und hebelten dort die Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Schmuck und Fotokameras der Marke "Leica". Mit der Beute entkamen die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.



2. Wertgegenstände aus Porsche gestohlen,

Limburg, Brüsseler Straße,

Montag, 04.12.2023, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr



(wie) Am späten Montagabend sind diverse Wertgegenstände aus einem Pkw in Limburg gestohlen worden. Ein 46-Jähriger hatte gegen 21:00 Uhr einen weißen Porsche auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Brüsseler Straße abgestellt. Als er gegen 22:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem Inneren mehrere Wertsachen verschwunden waren. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangten, oder ob der Pkw nicht abgeschlossen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Entwendet wurden ein Koffer der Marke "Luis Vuitton", eine Männerhandtasche der Marke "Dior", ein Laptop, zwei Sonnenbrillen und eine Jacke. Der Wert der Beute wird auf über 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.



3. Betäubungsmittel bei Kontrolle in Parkhaus entdeckt,

Limburg, Sackgasse,

Montag, 04.12.2023, 12:40 Uhr



(wie) In einem Limburger Parkhaus wurden am Montagmittag bei einer Jugendlichen Drogen gefunden. Eine Streife der Stadtpolizei bemerkte in einem Parkhaus in der Sackgasse zwei jugendliche Mädchen die mehrere Tütchen illegale Betäubungsmittel bei sich hatten. Zur weiteren Kontrolle und Durchsuchung wurde eine Streife der Landespolizei mit einer weiblichen Beamtin hinzugerufen. Diese durchsuchte die Jugendlichen, stellte die Betäubungsmittel sicher und nahm die 17-jährige Besitzerin der Drogen für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle. Dort wurde die Jugendliche im Anschluss von ihrer Mutter abgeholt. Ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.



4. Dachunterstand fängt Feuer,



Mengerskirchen, Elsoffer Straße,

Montag, 04.12.2023, 21:25 Uhr



(wie) Ein Dachunterstand auf einem Gartengrundstück in Mengerskirchen ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Ein Polizeibeamter außer Dienst bemerkte gegen 21:25 Uhr an der Elsoffer Straße einen Brand und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer auf dem Gartengrundstück schnell löschen und weiteren Schaden sowie ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Schuppen verhindern. Offenbar hatte ein 17-Jähriger am Abend einen gemauerten Grill genutzt und die Glut anschließend mit Schnee bedeckt. Dies genügte anscheinend nicht, um das Feuer zu ersticken, weshalb dieses in Abwesenheit des Jugendlichen aufloderte und den Dachunterstand in Brand setzte. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein vorsätzliches oder strafbares Handeln.



5. Drei Verletzte bei Unfall auf winterglatter Fahrbahn,

Limburg-Eschhofen, Landesstraße 3020,

Montag, 04.12.2023, 18:00 Uhr



(wie) Am Montagabend sind bei einem Verkehrsunfall bei Limburg drei Personen verletzt worden. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem BMW die L 3020 von Eschhofen kommend in Richtung Limburg. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn kam er von seiner Fahrspur ab und prallte gegen einen entgegenkommenden Fiat, der von einer 59-Jährigen gesteuert wurde. Ein direkt hinter dem Fiat fahrender 56-Jähriger in einem Kia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Pkw der 59-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die 59-Jährige, der 56-Jährige und dessen ebenfalls 56-jährige Beifahrerin verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 3020 komplett gesperrt werden. Zwei der drei Verletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 EUR.