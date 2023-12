Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - 1. Einbrüche in Gewerbebetriebe,



Limburg, Industriestraße/ Eschhöfer Weg/ Westerwaldstraße,

Freitag, 15.12.2023 bis Sonntag, 17.12.2023

(wie) Der Kriminalpolizei wurden am Wochenende drei Einbrüche in Gewerbebetriebe in Limburg gemeldet.



In der Industriestraße traten Unbekannte eine Schiebetür ein und gelangten so in ein Orthopädiegeschäft. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR an der Schiebetür.



Zwischen Samstagabend, 23:00 Uhr und Sonntagmorgen, 11:00 Uhr begaben sich Einbrecher auf das Gelände eines Restaurants im Eschhöfer Weg. Dort hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Autoschlüssel. Diesen nutzten die Einbrecher danach, um den am Restaurant geparkten blauen Lieferwagen Mercedes Citan mit Werbeaufschrift zu stehlen. Mit dem Fahrzeug flohen sie vom Tatort. Wert der Beute und Schaden summieren sich auf über 10.000 EUR.



In der Westerwaldstraße hebelten Unbekannte an der Zugangstür eines Immobilienbüros, gelangten aber offensichtlich nicht in das Innere. Daher suchten die Täter unverrichteter Dinge das Weite, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.



Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.



2. In Wohnung eingestiegen,



Limburg, Blumenröder Straße,

Samstag, 16.12.2023, 16:15 Uhr bis 20:10 Uhr



(wie) Am Samstag ist in Limburg in eine Wohnung eingebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Bisher unbekannte Täter hebelten am Nachmittag die Terrassentür einer Wohnung in der Blumenröder Straße auf und gelangten so in das Innere. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher Bargeld und eine Armbanduhr. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter anschließend.

Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.



3. Automat aufgebrochen,



Brechen, Limburger Straße,

Samstag, 16.12.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 17.12.2023, 08:00 Uhr



(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Brechen ein Staubsaugerautomat aufgebrochen worden. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich der oder die Täter dem Gelände einer Tankstelle in der Limburger Straße in Niederbrechen. Dort wurde dann ein Staubsaugerautomat aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Wert der Beute und Sachschaden werden auf 150 EUR geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.



4. Jugendliche nach Einbruch in Schuppen festgenommen,

Limburg-Linter, Olympiastraße,

Sonntag, 17.12.2023, 22:30 Uhr



(wie) Am späten Sonntagabend hat die Polizei vier Jugendliche nach einem Einbruch in den Schuppen eines Kindergartens festgenommen. Anwohner verständigten die Polizei, da sie auf dem Gelände des Kindergartens in der Olympiastraße Stimmen von Jugendlichen wahrgenommen hatten. Eine Streife eilte nach Linter, wissend, dass es in den letzten Wochen mehrfach zu Einbrüchen auf dem Gelände gekommen war. Die Beamten konnten vier Jugendliche festnehmen, die in einem aufgebrochenen Schuppen saßen und darin Zigaretten sowie Getränke konsumiert hatten. Einem fünften Jugendlichen war beim Eintreffen der Streife die Flucht gelungen. Die Täter mussten die Beamten mit zur Dienststelle begleiten und wurden dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.



5. Über rote Ampeln gerast,



Limburg, Bundesstraße 8,

Sonntag, 17.12.2023, 03:20 Uhr



(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen rücksichtslosen Fahrer festgenommen, der unter Drogeneinfluss über rote Ampeln gerast war. Ein Taxifahrer rief gegen 03:20 Uhr die Polizei, da er zuvor an der B 8 fast von einem BMW gerammt worden wäre. Der Mitteiler war an der Anschlussstelle Limburg-Süd von der A 3 abgefahren und wollte in Richtung Bad Camberg auf die B 8 abbiegen. Als er bei "grün" anzeigender Ampel sein Fahrzeug zum Abbiegen in Bewegung setzte, kam plötzlich ein blauer BMW aus Limburg angerast und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung. Der Taxifahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem über "rot" gefahrenen BMW zu verhindern. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und fuhr in der Folge über weitere "rot" anzeigende Ampeln, bis er von einer Streife im "ICE-Gebiet" kontrolliert werden konnte. Der polizeibekannte 21-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein Drogenvortest war nicht möglich. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und ließen einen Arzt eine Blutprobe entnehmen.

Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Um Hinweise zu der Fahrweise des blauen BMW.



6. Fußgänger angefahren und schwerst verletzt,

Hünfelden-Kirberg, Weiherweg,

Sonntag, 17.12.2023, 18:55 Uhr



(wie) Am Sonntagabend sind in Kirberg zwei Fußgänger angefahren und schwerst verletzt worden. Eine 60-Jährige befuhr gegen 18:55 Uhr mit einem Toyota den Parkplatz am Le-Thillay-Platz und wollte von diesem nach links auf den Weiherweg abbiegen. Hierbei erfasste sie mit ihrem Fahrzeug auf dem Gehweg zwei 69-Jährige und brachte diese zu Fall. Die Fußgängerin wurde hierbei lebensgefährlich verletzt, ihr Begleiter schwer. Beide mussten nach notärztlicher Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, sie waren für die Polizei nicht mehr ansprechbar. Die 60-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls behandelt. Ihr wurde zur Unfallursachenermittlung eine Blutprobe abgenommen.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.



7. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt,

Hadamar, Hospitalstraße,

Samstag, 16.12.2023, 13:30 Uhr



(wie) Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Hadamar am Samstagmittag schwer verletzt worden. Der 34-Jährige befuhr mit einem Fahrrad die Hospitalstraße von Faulbach kommend in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr Hospitalstraße / Gymnasiumstraße musste er verkehrsbedingt neben dem Skoda einer 53-Jährigen anhalten. Beim Wiederanfahren der Fahrzeuge stürzte der Radfahrer aus ungeklärter Ursache und der Skoda überrollte das Vorderrad des Mountainbikes. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer am Bein verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 800 EUR geschätzt.



8. Zeuge nach Unfall mit Verletzten gesucht,

Waldbrunn-Ellar, Landesstraße 3046,

Sonntag, 17.12.2023, 16:35 Uhr



(wie) Am Sonntagnachmittag ist es bei Ellar zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen, hierzu sucht die Polizei einen Zeugen. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr gegen 16:35 Uhr mit einem schwarzen VW Polo die L 3046 von Ellar kommend in Richtung Dorchheim. Kurz hinter dem Ortsausgang kam der Pkw mit drei Insassen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich zwei Verletzte an dem beschädigten Auto, eine dritte Person, eine Frau, hatte sich einfach entfernt. Sie konnte aber in der Nähe von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Da alle Insassen unter Alkoholeinfluss standen und die Beamten im Auto eine Menge Dosen alkoholischer Getränke fanden, stellten die Polizisten den Pkw sicher und ordneten bei allen Insassen Blutentnahmen an. Bisher ist nicht genau bekannt, wer den VW zur Unfallzeit gefahren hat.

Ein Unfallzeuge soll sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt haben, weshalb dieser gebeten wird, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.



9. Unfall in Dauborn - Zeugen gesucht,



Hünfelden-Dauborn, Neesbacher Straße,

Samstag, 16.12.2023, 20:10 Uhr



(wie) Am Samstagabend ist eine Frau bei einem Unfall in Dauborn verletzt worden, die Polizei sucht Zeugen. Die 43-Jährige wollte mit einem Fiat von der Straße "Auf der Lyck" in die Neesbacher Straße abbiegen. Im engen und zugeparkten Kreuzungsbereich kam der Vorfahrtsberechtigen plötzlich ein 26-Jähriger mit einem Kia entgegen, weshalb die 43-Jährige erschrak und von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte sie rechtsseitig gegen ein Hoftor und wurde verletzt. Es kam zu keiner Berührung der Fahrzeuge, der Fiat wurde stark beschädigt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Da der Unfallhergang bislang nicht ganz klar ist, sucht die Polizei Zeugen der Situation. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.



10. Stark betrunkene Frau verursacht Unfall,

Hünfelden, Bundesstraße 417,

Sonntag, 17.12.2023, 21:50 Uhr



(wie) Eine stark betrunkene Frau hat am Sonntagabend einen Unfall bei Hünfelden verursacht. Die 58-Jährige war mit einem Peugeot auf der B 417 von Limburg kommend in Richtung Wiesbaden unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Linter kam sie aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Feld. Bei der Unfallaufnahme ließen die Beamten die Frau einen Atemalkoholtest durchführen, der ein Ergebnis von über drei Promille anzeigte. Daher stellten die Polizisten den Führerschein sicher und nahmen die Frau für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Der Sachschaden wird auf 600 EUR geschätzt.



11. Zwei Fahrzeuge am frühen Morgen überschlagen,

Merenberg/ Hünfelden,

Montag, 18.12.2023, 05:35 Uhr



(wie) Am Montagmorgen haben sich im Landkreis zeitgleich zwei Fahrzeuge bei Unfällen bei Hünfelden und Merenberg überschlagen, die Fahrer wurden verletzt. Ein 37-Jähriger befuhr mit einem Seat die K 507 von Dauborn in Richtung Niederselters. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn kam der Pkw ins Schleudern, dadurch nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Schließlich blieb der Seat auf dem Dach liegen.



Ein ähnlicher Unfall ereignete sich zeitgleich auf der L 3109 bei Merenberg. Auch dort kam ein 30-Jähriger in einem BMW von der Fahrbahn ab und überschlug sich.



Beide Fahrer wurden bei den Unfällen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.