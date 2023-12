Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. In Wohnung eingebrochen, Hünfelden-Dauborn, Schillerstraße, Sonntag, 03.12.2023, 16:30 Uhr bis 18:55 Uhr (wie) In Dauborn ist am Sontag in eine Wohnung eingebrochen worden.

Limburg (ots) - Unbekannte hatten sich in einem unbeobachteten Moment einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße genähert. Dort hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entdeckten die Täter eine geringe Summe Bargeld und entwendeten dieses. Der eher geringen Beute steht nun ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR gegenüber.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.



2. Werkzeuge aus Garage gestohlen,



Villmar, Milanweg,

Freitag, 01.12.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 09:00 Uhr



(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Villmar Werkzeuge aus einer Garage gestohlen. Bisher Unbekannte haben sich unbefugt Zugang zu einem Grundstück im Milanweg verschafft. Dort begaben sie sich zu einem Geräteschuppen und gelangten von da aus in die Garage. Aus dieser entwendeten die Diebe eine Motorsäge der Marke "Husquarna" und einen Rollkoffer mit Werkzeug. Mit der Beute gelang den Unbekannten daraufhin die Flucht.

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.



3. Mit Radlader Zigarettenautomaten gestohlen,

Limburg-Offheim, Am Hallenbad/ St.-Rochus-Straße,

Sonntag, 03.12.2023, 04:45 Uhr bis 05:00 Uhr



(wie) Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte in Offheim zwei Zigarettenautomaten komplett entwendet und aufgebrochen. Wie bereits am Wochenende berichtet, haben Unbekannte einen Radlader gestohlen und später am Dehrner Schloss stehen lassen. Mit diesem fuhren die Diebe offenbar in die St.-Rochus-Straße und zur Straße "Am Hallenbad". Dort hoben sie mit dem Radlader jeweils einen Zigarettenautomaten mitsamt Trägerpfosten und Fundament aus dem Boden. Ihre Beute transportierten die Täter dann in Richtung Dehrner Schloss und brachen sie dort gewaltsam auf. Mit den Zigaretten und dem Bargeld als Beute verschwanden die Diebe schließlich unerkannt. Beide Zigarettenautomaten wurden komplett zerstört, der Schaden wird auf mindestens 20.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.



4. Jugendliche schlagen und bestehlen sich,

Limburg, Neumarkt,

Freitag, 01.12.2023, bis 18:30 Uhr



(wie) Am Freitag hat eine Gruppe Jugendlicher für Ärger rund um den Limburger Christkindlmarkt gesorgt, indem sie sich gegenseitig schlugen und bestahlen. Insgesamt fünf weibliche Jugendliche mussten mehrfach von der Polizei kontrolliert werden, da sie im Bereich des Neumarkts aneinandergerieten. Nach einer ersten Prügelei und dementsprechender Strafanzeigenaufnahme der Polizei wurde eine Streife gegen 18:30 Uhr am Neumarkt wieder auf die Gruppe aufmerksam, da sie sich wieder eine lautstarke und handfeste Auseinandersetzung lieferte. Hierbei soll eine 16-Jährige mehrfach von einer 15-Jährigen geschlagen und getreten worden sein. Zusätzlich habe ein 14-Jähriger während der Auseinandersetzung eine Tasche mit Inhalt gestohlen. Die Polizei trennte die Beteiligten, verständigte einen Rettungswagen für die 16-Jährige und nahm die 15-Jährige mit zur Dienststelle, wo sie von ihrer Erziehungsberechtigten abgeholt werden musste. Mehrere Strafanzeigen wurden eingeleitet.



Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu den Auseinandersetzungen.



5. Autoscheibe mit Handy eingeworfen,



Runkel, Am Rotweinberg,

Freitag, 01.12.2023, 18:35 Uhr



(wie) In Runkel hat ein Mann mit seinem Mobiltelefon die Scheibe eines vorbeifahrenden Autos eingeworfen. Eine 63-Jährige befuhr mit einem Seat die Straße "Am Rotweinberg" und sah einen Mann, der offenbar versuchte sie mit Handbewegungen zum Anhalten zu bewegen. Als sie an diesem vorbeifuhr, warf der 26-Jährige mit seinem Handy die hintere Seitenscheibe des Autos ein. Die Fahrerin fuhr noch ein Stück weiter und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte das Mobiltelefon noch im Fahrzeug liegend finden. Der Werfer befand sich beim Eintreffen der Polizei in einem Rettungswagen, wo er wegen einer Handverletzung behandelt wurde. Vor den Beamten bestätigte der 26-Jährige den Vorfall, sein Motiv erklärte er allerdings nicht. Wegen des Schadens nahmen die Polizisten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.



6. Angetrunken von Fahrbahn abgekommen,



Beselich, Bundesstraße 49,

Sonntag, 03.12.2023, 11:00 Uhr



(wie) Am Sonntagvormittag ist ein Mann bei Beselich angetrunken Auto gefahren und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige war mit einem Opel auf der B 49 von Wetzlar kommend in Richtung Limburg unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Steinbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die Außenschutzplanke und kam hinter dieser zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Der Test zeigte ein Ergebnis von knapp unter 0,4 Promille an, weshalb der 28-Jährige die Streife zur Dienststelle begleiten musste. Diese durfte er nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt, der Opel musste abgeschleppt werden.



7. Hund überfahren und geflüchtet - Zeugen gesucht,

Runkel, Obertorstraße,

Dienstag, 28.11.2023, 13:10 Uhr



(wie) In Runkel ist am Dienstag der letzten Wochen ein Hund von einem Auto überfahren worden, der Fahrer floh anschließend. Zeugen verständigten in der Obertorstraße gegen 13:10 Uhr den 61-jährigen Hundehalter eines Zwergspitz-Pomeranian, dass sein Tier soeben vor dem Grundstück von einem unbekannten Fahrzeug überfahren worden sei. Es soll sich um einen weißen Pkw gehandelt haben, der aus Richtung Limburg die Obertorstraße befahren hatte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt danach offenbar unbeeindruckt fort. Trotz sofortiger Fahrt zum Tierarzt verstarb der Hund an seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Wer hat am letzten Dienstag einen verdächtigen weißen Pkw im Bereich der Obertorstraße in Runkel bemerkt?