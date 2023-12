Gefährliche Körperverletzung

Limburg (ots) - Zeit: Sonntag, 24.12.2023, 00.12 Uhr



Ort: Limburg, Grabenstraße, Gaststätte



Ein 26 - jähriger Gaststättenbesucher aus Köln wurde wegen Streitigkeiten aus einem Lokal in der Grabenstraße verwiesen.

Aus Frustration schnippte er dann eine noch glimmende Zigarette in Richtung des

34 - jährigen Sicherheitsbediensteten.

Dieser wurde dabei an der Wange getroffen und erlitt eine leichte Brandverletzung an der Wange.

Der Beschuldigte, der unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen.

Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.



Schlägerei in Hadamar



Zeit: Samstag, 23.12.2023, 17.23 Uhr



Ort: Hadamar, Gymnasiumstraße 2



Im Bereich der Nepomukbrücke in Hadamar wurde 2 männliche Personen gesehen, die auf eine am Boden liegende Person einschlugen.

Durch eine sofort alarmierte Streife der Polizeistation Limburg konnte jedoch niemand mehr dort angetroffen werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) zu melden.



Versuchter Ladendiebstahl



Hauptstraße in 65614 Beselich - Obertiefenbach



Tatzeit: 23.12.2023, 14:20 Uhr



Auf Parfüm hatte es ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt in Obertiefenbach abgesehen.

Als am Samstagnachmittag ein Kunde eines Drogeriemarktes in Obertiefenbach den Markt gerade verlassen wollte, schlug plötzlich die Alarmanlage des Marktes, die auf Sicherungen an den Waren reagiert, an. Der Mann nahm nach ertönen des Alarmsignals sofort die Beine in die Hand und rannte davon.

Ein weiterer Kunde der den Markt gerade betreten wollte wurde auf die Situation aufmerksam und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf.

Der Zeuge, ein Polizeibeamter außer Dienst, verfolgte den Flüchtigen über mehrere Straßen bis in die Feldgemarkung von Obertiefenbach. Erst als der Ladendieb in ein angrenzendes Waldstück flüchtete, wurde die Verfolgung abgebrochen.

Auf seiner Flucht hatte sich der Täter eines mitgeführten Rucksackes entledigt, in dem später mehrere Parfüms im Gesamtwert von über 600 EUR aufgefunden werden.

Diese hatte der Dieb versucht aus dem Drogeriemarkt zu entwenden.



Abgestellten Pkw mutwillig beschädigt



Neue Straße in 65614 Beselich Heckholzhausen



Tatzeit: Nacht zum 22.12.2023



Der Eigentümer eines Pkw BMW hatte sein Fahrzeug auf einem Privatgelände in der "Neue Straße" in Heckholzhausen abgestellt. Vermutlich indem eine metallene Schraubenmutter gegen die Heckscheibe des Fahrzeuges geworfen / geschossen wurde, wurde die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört.



Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06471 - 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.



Herrenloses Kanu löst Suchaktion aus



Lahn zwischen Aumenau und Limburg



Samstag, 23.12.2023, 15:49 Uhr



Am gestrigen Samstag gegen 15:49 Uhr wurde durch einen Passanten ein in der Lahn bei Aumenau treibendes umgekipptes Kanu festgestellt.

Da nicht auszuschließen war, das eine Person mit dem Kanu gekentert war, wurden umgehend Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK alarmiert.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte schließlich im Bereich von Villmar ein in der Lahn treibendes Kanu gesichtet und letztlich durch die Einsatzkräfte in Limburg gelandet werden.

Eine Person konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen nicht im Wasser festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen haben letztlich ergeben, dass das aufgefundene Kanu von einem Verleihservice stammte und in Aumenau im Bereich der Lahn abgelegt gewesen war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Boot durch den gestrigen Sturm und das Hochwasser in das tiefere Wasser getragen und von dort mit der Flut mitgerissen.

Die Suchmaßnahmen konnten gegen 19:15 Uhr eingestellt werden.



Berauscht zum Ladendiebstahl gefahren



Auf dem Alten Berg in Merenberg



Tatzeit: 23.12.2023, 17:40 Uhr



Eine 39-jährige Frau aus einem Weilburger Ortsteil wurde am 23.12.2023 in einem Merenberger Einkaufsmarkt durch Mitarbeiter des Marktes bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt. Die Beschuldigte hatte zuvor versucht, Waren im Wert von ca. 150 EUR unbemerkt an der Kasse vorbeizubringen.

Doch damit war noch nicht genug. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Weilburg konnte festgestellt werden, dass die Beschuldigte zur Tatzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da über die Überwachungsanlage des Marktes eindeutig nachvollzogen werden konnte, dass die Beschuldigte mit ihrem Pkw zu dem Markt gefahren war, wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigte eingeleitet.