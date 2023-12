Im Bereich Pst.

Limburg (ots) - Limburg:



1. Gefährliche Körperverletzung in der Limburger Innenstadt



Am Freitag, den 22.12.2023, um 21:35 Uhr kam es in Limburg in Höhe der Graupfortstr. / ZOB zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen afghanischen Mann und ca. 10-15 seiner Landsleute.



Ein 32-jähriger männlicher Arbeitskollege kam zu dem Geschädigten zu Hilfe, als der Streit eskalierte.



Beide wurden aus der Gruppe heraus attackiert und leicht verletzt.



Die Täter sollen alle zwischen 18-20 Jahre alt gewesen sein und flüchteten fußläufig in Richtung Neumarkt.

Ein Großteil der Täter soll dunkle Jacken und blaue Jeans getragen haben.



Ermittlungen wurden aufgenommen.



Es konnte keiner der Täter im Bereich der Innenstadt angetroffen werden.



Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



2. Körperverletzung in der Diskotheke Empire/Limburg- Staffel



Am Samtag, den 23.12.2023, 03:17 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Personal an der Bar und dem späteren Geschädigten, einem 43-jährigen aserbaidschanischen Mann aus Wiesbaden.



Zwei Männer des Sicherheitspersonals des "Empire" schlichteten den Streit, indem der Geschädigte zu Boden gebracht und dann nach draußen begleitet wurde.



Der Geschädigte gab dann ggü. der hinzugezogenen Streife an, er wäre von einem der Männer ins Gesicht geschlagen worden.



Ermittlungen wurden aufgenommen.



Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



Im Bereich der Pst. Weilburg:



1. Wohnungseinbruchdiebstahl



Schulstraße, 35799 Merenberg



18.12.2023, 10:00 - 22.12.2023, 16:30



Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Es wurde eine vierstellige Summe Bargeld entwendet.



2. Wohnungseinbruchdiebstahl



Berliner Ring, 35792 Löhnberg



22.12.2023, 16:30Uhr - 22.12.2023, 20:00



Unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster des Einfamilienhauses aus, nachdem diese vergeblich versucht hatten die Kellertür aufzuhebeln. Im Anschluss wurde das Haus durchsucht. Zum Zeitpunkt der Meldung können zum Diebesgut keine Angaben gemacht werden.



Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.