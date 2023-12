1. Schlägerei auf dem Bahnhofsplatz

Limburg (ots) - Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 05:00 Uhr

Sachverhalt:

Schlägerei am Bahnhofsplatz mit mehreren Beteiligten.

Am Samstag, 30.12.2023 um 05:00 Uhr wird durch eine Streife der Bundespolizei eine Schlägerei im Bereich des Bahnhofsplatzes in Limburg gemeldet. Dort sollen mehrere Personen in Streit geraten sein und sich im weiteren Verlauf geschlagen haben. Durch die eingesetzten Streifen können schließlich drei Personen festgestellt werden. Eine 33-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann sollen sich gegenseitig geschlagen haben. Der männliche Täter soll zudem einem 37-jährigen Mann einen Faustschlag verpasst haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die Personen einen Platzverweis.



2. Bedrohung am Bahnhofsplatz



Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 23:20 Uhr

Sachverhalt:

Beleidigung und Bedrohung auf dem Bahnhofsplatz.

Am Freitag, 29.12.2023 um 23:20 Uhr gerieten eine 15-jährige Jugendliche und ein 39-jähriger Mann in Streit. Hierbei fielen zunächst Beleidigungen bevor der Mann mit einem länglichen Gegenstand in der Hand auf die Jugendliche zuging und ihr androhte sie zu schlagen. Sie konnte sich mit weiteren Zeugen in Sicherheit bringen bis die Polizei eintraf. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.



3. Körperverletzung in Elz



Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße

Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 16:55 Uhr

Sachverhalt:

Ein Kind wird durch einen Mann geschlagen.

Am Freitag, 29.12.2023 um 16:55 Uhr wurde in der Limburger Straße in Elz ein Kind ins Gesicht geschlagen. Der unbekannte Täter wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schwarzer Vollbart, Brillenträger. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.



4. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Friedrich-Ebert-Straße

Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 08:45 Uhr - 19:30 Uhr

Sachverhalt:

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus.

Am Freitag, 29.12.2023 kommt es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr bis 19:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Limburg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im Treppenhaus wurde versucht mittels eines Hebelwerkzeugs eine Wohnungstür zu öffnen. Trotz mehrerer Versuche blieb die Tür geschlossen und der Täter ließ von der Tür ab. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.



5. Dieb erbeutet Alkohol aus Keller



Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 29.12.2023 08:30 Uhr bis 29.12.2023 18:50 Uhr

Sachverhalt:

Am Freitag, 29.12.2023 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:50 Uhr verschaffte man sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Weilburg. Hier montierten der oder die Täter die Verriegelung eines dortigen Bretterverschlags ab und gelangten so hinein. Aus dem Kellerabteil wurden insgesamt zwei Flaschen Sekt, drei Flaschen Wein und ein Werkzeugkoffer entwendet.

Die Polizei Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06471/9386-0 entgegen.



6. Verkehrsunfallflucht Joseph-Schneider-Straße Limburg

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn Joseph-Schneider-Straße

Tatzeit: Fr. 29.12.2023, 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Joseph-Schneider-Straße aus Richtung der Limburger Straße um nach links auf das Gelände der Werkstadt Limburg einzubiegen. Hierbei verließ das Fahrzeug die Fahrbahn und beschädigte einen Grundstückszaun. Ein hinter dem Zaun geparkter blauer VW Caddy wird durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt 7.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.



7. Verkehrsunfallflucht Westerwaldstraße

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Westerwaldstraße

Tatzeit: Fr. 29.12.2023, 12:00 Uhr bis 13:40 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Kaufland. An dem schwarzen Mercedes C250 entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von 2000 EUR. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.