Sicherheitsberater für Senioren im Einsatz,

Limburg (ots) - Limburg,

Sonntag, 10.12.2023



(wie) Die zertifizierten Sicherheitsberater Melanie Mockenhaupt, Harald Giesse, Gregory Ratushnyak und Lothar Gotthardt waren am Sonntag, 10.12.23, auf Einladung des Ortsbeirates Limburg Innenstadt, von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Seniorennachmittag der Stadt Limburg vertreten.

Ab 12:00 Uhr wurde der Infostand in der Stadthalle aufgebaut und das Team stand mit entsprechendem Informationsmaterial bereit, da mit einem frühen Eintreffen der Teilnehmer gerechnet wurde.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung wurden die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) durch die Veranstalter namentlich begrüßt. Dabei wurden die Gäste im Saal auf den Hintergrund der Aktion, über die Aufgaben und die ehrenamtliche Arbeit informiert und auf den Infostand der SfS hingewiesen.

Dieser wurde von den knapp 600 Besucherinnen und Besuchern stark frequentiert. Dabei sprachen die SfS die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezielt an und informierten die Senioren durch Aushändigung entsprechender Broschüren, Flyer und Handzettel, sich im Alltag vor aktuellen kriminellen Gefahren zu schützen.



Die Senioren zu erreichen und über Kriminalität und Gefahren aufzuklären, sowie Ängste abzubauen, ist ein beabsichtigtes Ziel seit der Einführung von Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Limburg-Weilburg im Jahr 2010.



Seniorensicherheitsberater geben praktische Ratschläge und bewährte Tipps zu den Themen Senioren sicher im Internet, Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr, Opferschutz/Opferhilfe und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Darüber hinaus sollen ältere Menschen ermuntert werden, mit ihrer Polizei in Kontakt zu treten.