Limburg (ots) - Pressemeldung 02.12.2023 PD Limburg-Weilburg



1. Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung



Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 16:50 Uhr - 17:00 Uhr



(ra) Am Limburger Bahnhofsplatz kam es am Freitag, 01.12.2023 zwischen 16:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eine 15-Jährige weibliche Person aus der Gemeinde Elbtal attackierte eine 16-Jährige aus der Gemeinde Brechen körperlich.

Aus einer Personengruppe heraus wurden im Anschluss weitere Bedrohungen/Beleidigungen ausgesprochen.



In den frühen Abendstunden kam es dann innerhalb der Personengruppe zu weiteren Straftaten am Limburger Neumarkt (Diebstahl, Körperverletzung).



Zeugen, die den Vorfall bzw. die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



2. Bedrohung



Tatort: 65549 Limburg, Neumarkt

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 17:20 Uhr



(ra) Ebenfalls in der Limburger Innenstadt ereignete sich am Freitag, 01.12.2023 gegen 17:20 Uhr eine Bedrohung zum Nachteil eines 56-Jährigen Mannes.

Der Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes wurde von einem 53-Jährigen aus Hadamar bedroht.

Bereits in den Tagen zuvor suchte der Beschuldigte wiederholt den Stand des Betreibers auf, wobei es zu verbalen Auseinandersetzungen und zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil des Betreibers kam.



Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



3. Körperverletzung



Tatort: 65552 Limburg, Brüsseler Straße



Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 06:01 Uhr



(ra) Zwischen zwei Verkehrsteilnehmern (27 Jahre aus Esslingen, 49 Jahre aus Mainz) kam es an der Raststätte zu verbalen Streitigkeiten, die letztlich in einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung mündeten.



Die Polizeistation in Limburg erbittet Hinweise unter 06431-91400.