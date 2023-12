Pressemeldung PD Limburg-Weilburg 17.12.2023 1. Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen Tatort: Kapellenstraße, 65555 Limburg Tatzeit: Fr.

Limburg (ots) - 15.12.2023, 18:41 Uhr



Eine männliche Person hat bei einem Tankbetrug mit einem gestohlenen Kennzeichen einen Sachschaden von 90EUR verursacht.

Am Freitagabend um 18:41 Uhr tankte eine männliche Person mit einem weißen BMW 340E an einer Tankstelle in der Kapellenstraße in Limburg-Offheim. Ohne zu bezahlen stieg die Person nach dem Tankvorgang für 90EUR wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Über die Videoschutzanlage konnte ein Kennzeichen abgelesen werden.

Die hinzugerufene Streife überprüfte dieses Kennzeichen und konnte feststellen, dass es bei der Polizei in Montabaur als gestohlen gemeldet wurde.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich



- ca. 180 cm groß



- schlanke Gestalt



- schwarze Kapuzenjacke



- schwarze Mütze



- hellblaue Jeans



- weiße Turnschuhe



Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 06431-91400.



2. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Unfallort: Mainzer Landstraße, 65589 Hadamar

Unfallzeit: Fr. 15.12.2023, 21:05 Uhr



Bei einem Verkehrsunfall in der Mainzer Landstraße wurde eine Person leicht verletzt.

Am Freitagabend befuhr ein 20jähriger aus Hadamar mit seinem Audi die Mainzer Landstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Elz. Eine 50-jährige, ebenfalls aus Hadamar, wollte mit ihrem Renault aus der Kreußlerstraße auf die Mainzer Landstraße einbiegen und übersah dabei das Fahrzeug des 20-jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen, lenkte nach rechts und stieß dort mit der Betonmauer eines Anwohners zusammen.

Der 20-jährige, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus in Limburg behandelt werden. Sein 42-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, blieben auch die 50-jährige Unfallverursacherin und der 16-jährige Beifahrer unverletzt.

Es entstand Sachschaden im Wert von ca. 23.000EUR



3. Gefährliche Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz



Tatort: Bahnhofsplatz 1, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 16.12.2023, 00:05 Uhr - 00:30 Uhr



Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 27-jähriger aus Selters leicht an der linken Wange verletzt wurde.

Nach Angaben des Geschädigten kam es in der Nähe eines Dönerladens auf dem Bahnhofsplatz zu Streitigkeiten und einer Schubserei mit einer Personengruppe. Der Geschädigte entfernte sich daraufhin mit seinen Begleitern in Richtung Gleis 1, weil man beabsichtigte, in den dortigen Zug nach Frankfurt einzusteigen.

Als er am dortigen Gleis wartete, kam eine Person aus der Personengruppe, mit der es vorher den Streit gegeben hatte, auf ihn zu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust gegen die linke Gesichtshälfte. Der Geschädigte flüchtete sich daraufhin in den bereits wartenden Zug zu seinen Begleitern. Im Zug stellte der Geschädigte fest, dass er eine Schnittwunde auf der linken Wange davongetragen hatte, weshalb er davon ausgeht, dass die Person, die ihn geschlagen hat, ein sogenanntes Fingermesser benutzt hat.



Der Täter wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:



- Männlich



- Ca. 180cm groß



- Schlanke Statur



- Schwarze Haare



- südländisches Erscheinungsbild



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



4. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Unfallort: Neesbacher Straße, 65594 Hünfelden

Unfallzeit: Sa. 16.12.2023, 20:07 Uhr



Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurde ein Beteiligter leicht verletzt.

Nach Angaben der Beteiligten befuhr eine 43-jährige aus Hünfelden mit ihrem Pkw Fiat die Neesbacher Straße in Richtung Ortsmitte als ein 26-jähriger aus Hünfelden mit seinem Pkw Kia aus der Straße Auf der Lyck auf die Neesbacher Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er offensichtlich den Fiat, so dass die Fahrerin nach rechts ausweichen wollte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Lenkmanöver verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen das Hoftor eines Grundstückes am rechten Fahrbahnrand der Neesbacher Straße.

Das Fahrzeug der Fahrerin wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Die 43-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Idstein gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR.



5. Einbruchdiebstahl in Wohnung



Tatort: Blumenröder Straße, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 16.12.2023, 16:15 Uhr - 20:10 Uhr



Am Samstagnachmittag wurde in eine Wohnung eingebrochen und Bargeld und Schmuck entwendet.

Zur Tatzeit verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Blumenröder Straße. Nach Angaben der Bewohner wurden Bargeld und eine Armbanduhr entwendet.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 06431-91400.



6. Körperverletzung



Tatort: Schiede, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 16.12.2023, 21:40 Uhr



Durch mehrere Schläge mit der Faust ins Gesicht wird eine Person leicht verletzt.

Am Samstagabend kam es zwischen zwei afghanischen Staatsangehörigen, einem 44-jährigen aus Limburg und einem 24-jährigen aus Limburg, zu einem Streit, in dessen Verlauf der 24-jährige dem 44-jährigen drei Mal mit der Faust auf die Nase geschlagen hat.

Durch die Schläge wurde der 44-jährige leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.



7. Sachbeschädigung und Bedrohung



Tatort: Bornstraße, 65589 Hadamar

Tatzeit: So. 17.12.2023, 01:38 Uhr



Eine erhebliche alkoholisierte Person beschädigt fremdes Eigentum und bedroht anschließend Passanten mit einer Schreckschusswaffe.

Zur Tatzeit begab sich der 43-jährige Beschuldigte aus Hadamar erheblich alkoholisiert auf den Heimweg. Unterwegs beschädigte er ein am Straßenrand aufgebautes Pavillon einer Firma, die dieses dort zum Schutz ihrer Materialien aufgebaut hatte.

Anschließend begab er sich in seine Wohnung und "fuchtelte" wild mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster herum.

Eine 33-jährige, die zum Tatzeitpunkt auf der Straße unterwegs war, gab gegenüber der Polizei an, dass die Person die Waffe gezielt auf sie gerichtet hatte.

Die hinzugerufene Streife konnte den Mann in seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Waffe nicht geladen war und der Mann erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Er würde zur Ausnüchterung und Verhinderung weitere Straftaten zur Polizeidienststelle sistiert.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



8. Jugendliche böllern in Parkhaus



Ereignisort: Frankfurter Straße, 65549 Limburg, dortiges Parkhaus

Ereigniszeit: Fr. 15.12.2023, 17:24 Uhr



Mehrere Jugendliche haben in einem Parkhaus Böller gezündet.

Am späten Freitagnachmittag meldete ein Zeuge 10-11 Jugendliche zwischen 13-15 Jahren, die im Parkhaus in der Frankfurter Straße Böller auf die Fahrzeuge werfen würden.

Die alarmierte Streife konnte vor Ort keine Personen mehr feststellen. Auch konnten keine Beschädigungen an den dort abgeparkten Fahrzeugen festgestellt werden.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden dennoch gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.



9. Verletzter Arbeiter an Sägemaschine



Unfallort: Seeweg, 35799 Merenberg,

Unfallzeit: Sa. 16.12.2023, 8:24 Uhr



Am 16.12.23 verletzte sich ein 60-jähriger Mitarbeiter einer holzverarbeitenden Firma an der Hand.

Am Samstagmorgen kam es zu einer Störung des maschinellen Ablaufs an einer Sägemaschine, bei der sich ein Holzstück im Bereich der Förderbänder verkantete, die das Material automatisiert in die Maschine transportiert.

Diese Störung wollte der Mitarbeiter beheben. Hierzu beseitigte er das verkantete Arbeitsstück mit der Hand, indem er in den Fördermechanismus griff.

Dabei verletzte er sich an der Hand.

Der 60-jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.