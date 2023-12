1. Verkehrsunfall mit Personenschaden Tatort: B49, Fahrtrichtung Gießen, Höhe Beselich Tatzeit: Sonntag, 31.12.2023, 03:40 Uhr In der Nacht kam es zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen.

Limburg (ots) - Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr vom ARAL-Tankstellengelände auf die B49 auf. Zeitgleich befuhren zwei Fahrzeuge diesen Abschnitt auf je einem Fahrstreifen. Der Unfallverursacher beachtete beim Auffahren auf die Bundesstraße wohl nicht den nachfolgenden Verkehr.

Daraufhin wichen die anderen beiden Fahrer nacheinander nach links aus, doch konnte ein Zusammenstoß aller drei Beteiligten nicht verhindert werden.

Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei leicht und gab an vor Fahrtantritt Medikamente zu sich genommen zu haben. Eine darauf veranlasste Blutentnahme wird klären, ob der Fahrer in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen.

Noch vor Eintreffen der Streife verschwand einer der beiden anderen Fahrer fußläufig, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird sich strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben.



Der flüchtige Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 175cm groß

- 45-50 Jahre alt

- schwarze Jacke, schwarze Baseball-Mütze



Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter 06471 - 93860 entgegen.



2. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl



Tatort: 65554 Limburg an der Lahn- Ahlbach, Ringstraße



Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr



Am Samstag, 30.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr in der Ringstraße in Ahlbach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der unbekannte Täter beschädigte ein Fenster, um anschließend in das Haus zu gelangen. Der Täter brach die weitere Tatausführung jedoch ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.



Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.