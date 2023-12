Bei einem Glätteunfall nahe Rastow ist am Donnerstagvormittag eine 40-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Rastow (ots) - Die Frau hatte auf winterlicher Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW verloren und war nach rechts von Straße abgekommen. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Die verunglückte Autofahrerin wurden anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die betreffende Ortsverbindungsstraße zwischen Rastow und Uelitz kurzzeitig voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell