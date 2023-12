Von einer Baustelle in Passow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Bodenverdichter sowie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

Plau am See (ots) - Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich laut Angaben der geschädigten Firma auf knapp 7.000 Euro belaufen. Dem Spurenaufkommen zufolge verluden die Täter das Diebesgut vermutlich auf einen PKW-Anhänger. Rund 500 Liter Dieselkraftstoff zapften die Diebe zuvor aus einer mobilen Tankstelle ab. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Bahnhofstraße nahe dem Bahngleis ereignet hat.



