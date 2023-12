Bei einem Brand eines Schuppens in der Hagenstraße in Hagenow ist am Freitagmorgen Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden.

Hagenow (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 04:00 Uhr der auf einem Privatgrundstück stehende Schuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde dabei stark beschädigt. Eine Gefahr für Personen oder Wohnhäuser bestand nicht. Durch das schnelle Einwirken der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf naheliegende Schuppen verhindert werden. Umliegende Straßen mussten während des Feuerwehreinsatzes für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und geht ersten Hinweisen zu Tatverdächtigen nach. Darüber hinaus bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) um weitere Hinweise zum Sachverhalt.



