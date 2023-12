Das Feuer in einer Maschinenhalle auf dem Gelände eines Agrarbetriebes am Donnerstagvormittag in Stolpe (die Polizei Schwerin informierte gestern) ist vermutlich auf eine technische Ursache zurückzuführen.

Stolpe (ots) - Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass ein in der betreffenden Halle abgestellter Traktor zunächst in Brand geraten war. Das Feuer griff anschließend auf zwei weitere Traktoren über, die ebenso durch den Brand zerstört wurden. Zudem sind eingelagerte Futtermittel in Mitleidenschaft gezogen und unbrauchbar gemacht worden. Der entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell