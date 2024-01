Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Schweinestallanlage in Bresegard bei Eldena dauern die Löscharbeiten weiterhin an.

Bresegard bei Eldena (ots) - Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region befinden sich im Löscheinsatz. Mit der Rettung der rund 1.000 Ferkel aus dem brennenden Gebäude haben die Rettungskräfte unterdessen begonnen. Angaben über möglicherweise verendete Tiere liegen bislang noch nicht vor. Weitere Informationen folgen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell