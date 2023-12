Bei einem Diebstahl in einer Photovoltaikanlage nahe Techentin (Goldberg) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe über 170.000 Euro entstanden.

Goldberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche hatten unbekannte Täter insgesamt 54 hochwertige Elektroteile, sogenannte Wechselrichter, demontiert und dann gestohlen. Die Einbrecher hatten zuvor einen Zaun des betroffenen Grundstücks beschädigt und sich so Zutritt zum Solarpark verschafft. Dem Spurenaufkommen zufolge handelt es sich um eine gezielte Tat. Die Polizei, die am Montag über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu dieser Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) entgegen.



