Ein Spaziergänger hat am Montagnachmittag in Ufernähe des Plauer Sees bei Twietfort menschliche Knochen entdeckt.

Plau am See (ots) - Der Spaziergänger informierte daraufhin die Polizei, die bei einer anschließenden Absuche des morastigen Gebietes weitere Knochenteile sowie einige Bekleidungsgegenstände fand. Möglicherweise handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste eines Mannes. Der Fund soll jetzt der Rechtsmedizin übergeben werden, um die DNA des Toten festzustellen. Die Kriminalpolizei hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen wird auch geprüft, ob die Überreste mit einem Vermisstenfall aus der Region in Verbindung zu bringen sind. Vor etwa einem Jahr wurde in Plau ein seinerzeit 57-jähriger Mann als vermisst gemeldet, von dem seither jede Spur fehlt.



