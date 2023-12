Bei einem Motorradunfall ist am Montagnachmittag in Hagenow ein 34-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Hagenow (ots) - Der Fahrer hatte in der Parkstraße in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war anschließend gestürzt. Der 34-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell