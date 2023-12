Bei einem Feuer in einem Carport in Lübz ist am frühen Montagmorgen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden.

Lübz (ots) - Durch den Brand wurden unter anderem ein PKW sowie zwei Fahrräder beschädigt. Der Brand ist gegen 04:50 Uhr bemerkt worden, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Polizei hat anschließend die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Vermutlich ist das Feuer im Bereich mehrerer Mülltonnen ausgebrochen, die unter dem Carport abgestellt waren.



