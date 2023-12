Mehrere umgestürzte Bäume haben in der Nacht zum Freitag zu Verkehrsbehinderungen im Straßenverkehr geführt.

Ludwigslust-Parchim (ots) - Blockierte Fahrbahnen wurden der Polizei unter anderem auf der B 103 bei Plau, auf der B 191 zwischen Eldena und Malk Göhren, auf der Kreisstraße bei Stolpe, auf der Landesstraße 073 bei Groß Laasch sowie zwischen Sternberg und Groß Raden gemeldet. Zur Beräumung der umgestürzten Bäume kam jeweils die Feuerwehr zum Einsatz. In Grabow ist am späten Donnerstagabend die Mauer eines maroden Gebäudes eingestürzt. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich ab.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell