Nachdem am Dienstagnachmittag zwei bisher unbekannte Täter mehrere Smartphones aus einem Mobilfunkgeschäft in Grabow stehlen konnten, blieben die Fahndungsmaßnahmen bislang ohne Erfolg.

Grabow (ots) - Nach Angaben der Angestellten betraten zwei Männer gegen 15:50 Uhr das Geschäft in der Marktstraße, nahmen daraufhin sieben Smartphones gewaltsam an sich und flüchteten. Dabei entstand ein Stehlschaden von etwa 5.000 Euro.



Die Männer flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Große Straße. Dabei wurde von Zeugen ein verdächtiger PKW Citroen mit polnischen Kennzeichen gemeldet, der in Richtung Großer Wandrahm davonfuhr.



Die Zeugen schätzten den ersten Mann als circa 180cm groß, der eine dunkle Jacke und einen Vollbart trug. Er hatte eine Kapuze auf und einen Schal über Nase und Mund gewickelt. Der zweite Mann trug ebenfalls eine dunkle Jacke mit Kapuze, allerdings mit einer hellen Schirmmütze darunter. Er wurde etwas größer als 180cm geschätzt und verdeckte Nase und Mund mit einem hellbraunen Schal. Auffällig war, dass beide Täter eine Bauchtasche trugen.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreiche Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Darüber hinaus wird prüft, ob Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Diebstählen aus Neubrandenburg am 13.12.23 und Güstrow am 18.12.23 bestehen. Bei diesen Straftaten konnten ebenfalls Smartphones nach ähnlicher Begehungsweise entwendet werden.



Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) entgegen.



