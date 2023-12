Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen erlassen.

Mannheim (ots) - Der Tatverdächtige steht im Verdacht, seit Anfang Dezember dieses Jahres in Mannheim und Umgebung einen schwunghaften Handel mit Ecstasy, Marihuana und weiteren unerlaubten Substanzen in nicht geringer Menge betrieben zu haben.



Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Heidelberg konnte der dringend tatverdächtige Mann am 09.12.2023 in seiner Wohnung im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt festgenommen werden.



Im Rahmen der Festnahme konnten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann über 1400 Ecstasy Tabletten sowie 20 Gramm Ecstasy-Pulver, 80 Gramm Amphetamin, 50 Gramm Marihuana, 100 Gramm Metamphetamin sowie weitere Gegenstände, welche auf einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, vorgefunden werden.



Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen den Tatverdächtigen aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim wurde der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.